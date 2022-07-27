Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта

Врач Надежда Чернышова: проблемы с сердцем грозят внезапной смертью во время тренировки

Проблемы с сердцем могут грозить некоторым людям внезапной смертью во время занятий спортом, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Об этом и других рисках во время интенсивных тренировок она предупредила россиян во время беседы с «Вечерней Москвой».

Большие нагрузки и профессиональные занятия спортом, по словам Чернышовой, требуют обязательного разрешения врача. «Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры», — предостерегла она, посоветовав неподготовленным людям перед занятиями спортом пройти медкомиссию.

В первую очередь терапевт порекомендовала сделать электрокардиографию, поскольку большинство смертей во время занятий спортом происходит из-за проблем с сердцем. ЭКГ, по ее словам, детально расскажет о состоянии здоровья сердца и поможет предотвратить развитие уже имеющихся заболеваний.

Врач добавила, что после обследований лучше начинать занятия с простых упражнений, а не сразу брать большой вес в зале или покорять гору. Чернышова указала и на то, что нет таких хронических заболеваний, при которых категорически запрещено заниматься спортом. «Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения», — заключила она.

Ранее врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что у некоторых людей во время перелетов из-за перепадов давления возникает аэроотит. Это опасно тем, что заболевание может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит, предупредил специалист.