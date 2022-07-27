Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта

Врач Надежда Чернышова: проблемы с сердцем грозят внезапной смертью во время тренировки

Фото: unsplash

Проблемы с сердцем могут грозить некоторым людям внезапной смертью во время занятий спортом, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Об этом и других рисках во время интенсивных тренировок она предупредила россиян во время беседы с «Вечерней Москвой».

Большие нагрузки и профессиональные занятия спортом, по словам Чернышовой, требуют обязательного разрешения врача. «Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры», — предостерегла она, посоветовав неподготовленным людям перед занятиями спортом пройти медкомиссию.

В первую очередь терапевт порекомендовала сделать электрокардиографию, поскольку большинство смертей во время занятий спортом происходит из-за проблем с сердцем. ЭКГ, по ее словам, детально расскажет о состоянии здоровья сердца и поможет предотвратить развитие уже имеющихся заболеваний.

Материалы по теме:
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля 2016
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021

Врач добавила, что после обследований лучше начинать занятия с простых упражнений, а не сразу брать большой вес в зале или покорять гору. Чернышова указала и на то, что нет таких хронических заболеваний, при которых категорически запрещено заниматься спортом. «Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения», — заключила она.

Ранее врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что у некоторых людей во время перелетов из-за перепадов давления возникает аэроотит. Это опасно тем, что заболевание может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит, предупредил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.