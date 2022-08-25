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Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»

Японская корпорация Mitsubishi решла сохранить свою долю в «Сахалин-2»

Фото: РИА Новости

Японская корпорация Mitsubishi решла сохранить свою долю в «Сахалин-2» и сообщила этом российского оператора до конца августа. Об этом пишт РИА Новости.

Другая японская корпорация Mitsui намерена действовать аналогичным образом. Отмечается, что после получения уведомления от Mitsubishi и Mitsui российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ о смене оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передаче имущества компании в собственность государства. На создаваемую правительством структуру лягут все права и обязанности оператора проекта.

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Марина Совина
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