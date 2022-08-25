Путин поручил расширить ипотеку на строительство домов своими силами

Путин поручил расширить ипотеку по самостоятельному строительству частных домов

Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотеку на строительство частных домов своими силами, без помощи застройщиков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — говорится в одном из поручений правительству. Выполнить требования кабмин должен не позднее 10 сентября.

Кроме того, к 10 декабря кабмин должен представить предложения о поддержке строительства частных домов с использованием быстровозводимых конструкций. Речь идет в том числе о создании и приобретении необходимых для этого технологий, уточняется в документе.

Также Путин поручил дать регионам право предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с «обязательством построить жилой дом и зарегистрировать права на него в установленные сроки». Этот вопрос правительство должно проработать до 20 января 2023 года.

В июне в России запустили пилотную программу льготной ипотеки под 9 процентов годовых, которую можно оформить для строительства частных жилых домов своими силами, не пользуясь услугами профильных девелоперов. Инициатива направлена на улучшение жилищных условий россиян.