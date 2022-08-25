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Семенович выпустила линию нижнего белья и снялась в нем для рекламы

Певица Анна Семенович показала откровенные фото в нижнем белье из своей коллекции

Фото: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие», актриса Анна Семенович выпустила линию нижнего белья и снялась в нем для рекламы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Звезда рассказала о запуске коллекции данных предметов гардероба для «обладательниц пышных форм», которую она разработала в коллаборации с компанией Dea Fiori. При этом на размещенных снимках знаменитость предстала в откровенном комплекте из трусов и бюстгальтера с глубокими чашками, широкими бретелями и высокой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру»).

«Я прошла долгий и непростой путь от идеи до ее реализации. Сегодня рада сообщить, что все сложилось и получилось», — отметила певица, добавив, что показ изделий состоится 5 сентября.

Ранее в августе Анна Семенович показала новое фото в купальнике в ответ на вопрос подписчика про размер груди. 42-летняя знаменитость разместила кадр в сторис, на котором ответила на один из многочисленных вопросов фанатов по поводу ее бюста. «А вот и интеллигенция подключилась. Большой», — заявила Семенович.

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Карина Черных
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