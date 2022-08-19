Семенович показала фото в купальнике в ответ на вопрос про размер груди

Певица Анна Семенович показала фото в бикини с декольте и заявила, что у нее большая грудь

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович показала новое фото в купальнике в ответ на вопрос подписчика про размер груди. Соответствующий снимок и признание появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя знаменитость разместила кадр в сторис, на котором ответила на один из многочисленных вопросов фанатов по поводу ее бюста. «А вот и интеллигенция подключилась. Большой», — заявила Семенович.

При этом поп-исполнительница сопроводила свою публикацию снимком, на котором она позирует, сидя у бассейна. На размещtнном фото видно, что на ней надет слитный купальник с глубоким декольте и солнцезащитные очки.

Раннее в августе Семенович сделала подтяжку лица под наркозом. Звезда поделилась в соцсетях роликом, в котором рассказала, что после липосакции подбородка она решилась на подтяжку лица на аппарате Altera. В видео поп-исполнительница отметила, что данный процесс является достаточно болезненным, поэтому она попросила врачей сделать ей анестезию. «Терпеть я точно не могу. Я себя очень люблю», — сказала Семенович.