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США уличили в отсутствии оправдания за накачивание Украины оружием

Экс-сенатор США Блэк заявил, что у Вашингтона нет оправдания за накачивание Киева оружием

Фото: Andrii Marienko / AP

У властей США нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение в вооруженный конфликт между Киевом и Москвой. В его отсутствии Вашингтон уличил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

По мнению политика, финансовая помощь, выделяемая Украине американской стороной, может быть распределена между политическими силами. Он заключил, что большая часть этих средств окажется на счетах в швейцарских банках. «Некоторые средства будут на счетах украинских олигархов, а другая часть — на счетах детей и родственников американских сенаторов, которые наживутся весьма существенно», — добавил Блэк.

Ранее Блэк заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным. Политик назвал Зеленского худшим лидером в мире, который привел свою страну к разрушению и предал украинский народ. По его мнению, на данный момент в коррумпированном правительстве Киева происходит дискоммуникация.

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Виктория Кондратьева
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