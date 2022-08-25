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Синоптик назвал август 2022 года в Москве самым жарким в XXI веке

Синоптик Шувалов сообщил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за XXI век

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает News.ru.

«Тут надо понимать, что август в Москве стал самым жарким за весь 21 век. А текущая рабочая неделя является самой жаркой за все лето. Осадков также не предвидится до начала сентября», — сказал синоптик.

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Он спрогнозировал, что аномально жаркая погода ослабнет или полностью уйдет только к началу сентября. В связи с этим Шувалов посоветовал жителям столицы не находится под открытым солнцем и следить за водным балансом.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье 24 и 25 августа воздух прогреется до 34-35 градусов тепла — такие показатели столбиков термометра близки к рекордным.

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Анастасия Шейкина
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