Синоптик назвал август 2022 года в Москве самым жарким в XXI веке

Синоптик Шувалов сообщил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за XXI век

Август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает News.ru.

«Тут надо понимать, что август в Москве стал самым жарким за весь 21 век. А текущая рабочая неделя является самой жаркой за все лето. Осадков также не предвидится до начала сентября», — сказал синоптик.

Он спрогнозировал, что аномально жаркая погода ослабнет или полностью уйдет только к началу сентября. В связи с этим Шувалов посоветовал жителям столицы не находится под открытым солнцем и следить за водным балансом.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье 24 и 25 августа воздух прогреется до 34-35 градусов тепла — такие показатели столбиков термометра близки к рекордным.