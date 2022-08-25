СКР повторно возбудил дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге

СКР повторно возбудил дело из-за сноса флигелей особняка Салтыковой в Петербурге

Следователи повторно возбудили уголовное дело по факту сноса флигелей особняка Елизаветы Салтыковой. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Речь идет об историческом здании 1845 года постройки, которое находится на Большой Морской улице, 51. Его демонтаж начался 16 августа, а затем продолжился 24 августа. Зампрокурора Санкт-Петербурга отменил постановление о возбуждении уголовного дела по факту сноса особняка, однако позже это решение было обжаловано.

В ведомстве добавили, что председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Петербурге совещание, на котором заслушал доклад по факту сноса других объектов культурного наследия. После него он дал ряд конкретных поручений подчиненным. В частности он поручил им инициировать повторный арест мужчины, напавшего на градозащитника Олега Мухина, избитого возле особняка Салтыковой 16 августа.

18 августа стало известно, что Бастрыкин, раскритиковав работу петербургских следователей по делам о сносе исторических домов, передал их в главное управление СК РФ. Глава СК поручил создать специальную группу для расследования нарушений, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге. Бастрыкин также намерен встретиться с местными градозащитниками, которые готовы помочь следствию получить подробности о сносе городских памятников истории и культуры.