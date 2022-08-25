В Тверской области пройдет гастрономический фестиваль

В Торжке 27 августа пройдет гастрономический фестиваль «Хлебный спас»

Гастрономический фестиваль «Хлебный спас» в третий раз пройдет в городе Торжок Тверской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие состоится 27 августа. Жители и гости города смогут попробовать хлеб и разную выпечку: пряники, коврижки и карельские калитки. Кроме того, на фестивале запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению разных видов хлеба: традиционного, ремесленного, домашнего, обрядового и ресторанного.

Организаторы также подготовили ярмарку, театральные представления, выступления фольклорных коллективов и музыкальный концерт.

Ранее в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» прошла серия мастер-классов «Гастрономическая карта России». С 4 по 7 августа ведущие повара России провели презентации и дегустации региональных продуктов, произведенных на фермерских хозяйствах со всей страны.