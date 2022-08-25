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США направили в Судан первого посла за 25 лет

В Судан прибыл первый за 25 лет посол США
Джон Годфри

Джон Годфри. Кадр: Global Security Forum / YouTube

Джон Годфри, первый за 25 лет посол США в Судане, прибыл в среду в Хартум. Об этом сообщает Sudantribune.

В заявлении, опубликованном после его прибытия, американское посольство назвало направленного в Хартум посла «высокопоставленным представителем правительства США», ответственным за укрепление отношений между американским и суданским народами.

«Я с нетерпением жду углубления отношений между американцами и суданцами и поддержки стремления суданского народа к свободе, миру, справедливости и переходу к демократии», — написал дипломат Twitter после прибытия в Хартум.

В 1996 году США закрыли свое посольство в Хартуме после того, как арабская страна была названа государством-спонсором терроризма. Судан в свое время принимал у себя лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усаму бен Ладена.

Вашингтон вновь открыл посольство в 2002 году с дипломатическим представительством ниже уровня посла. В мае 2020 года Судан назначил своего первого за 20 лет посла в Вашингтоне. В ноябре 2021 года администрация президента США Джо Байдена объявила о назначении Годфри послом в Хартуме.

Годфри был советником по контролю за вооружениями в отделении ООН в Вене, также начальником штаба заместителя госсекретаря Уильяма Бернса. Служил в посольстве США в Эр-Рияде. С января 2021 года исполнял обязанности координатора по борьбе с терроризмом.

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Виктория Кондратьева
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