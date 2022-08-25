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Блогерша назвала способы вычислить лишние вещи в гардеробе перед началом осени

Блогерша Келли Маккойд: следует избавиться от одежды, которую не носили в течение полугода

Фото: Unsplash

Блогерша Келли Маккойд назвала способы вычислить лишние вещи в гардеробе перед началом осеннего сезона. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт в сфере моды посоветовала избавиться от одежды, которая не использовалась в течение полугода или года. «Сосредоточьтесь на том, чтобы сохранить изделия, которые вы любите и носите. Ненужные вам наряды могут оказаться необходимы кому-то еще», — призвала юзерша.

Кроме того, она порекомендовала выбросить одежду и обувь, которые нельзя починить или которые перестали подходить по размеру. Также следует исключить неподходящие по стилю вещи, добавила Маккойд.

«Если вы не готовы удалить из гардероба какие-то изделия, переместите их в другой шкаф или определите на хранение, чтобы у вас было четкое представление о том, что вы хотите надевать», — добавила она.

Ранее стилистка Полли Сейер назвала три важных правила для наведения порядка в гардеробе. По словам девушки, начинать этот процесс следует с отбора одежды, которую точно хочется сохранить.

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Алина Гостева
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