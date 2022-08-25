Spectator заявил о закупке Великобританией российской нефти через третьи страны

Spectator: отказавшаяся от российской нефти Британия может закупать ее через третьи страны

После отказа от российской нефти Великобритания закупает ее через третьи страны. Об этом заявил британский журнал The Spectator.

«В то время как Россия экспортирует меньше нефти и газа на Запад, она увеличила экспорт в Индию и Китай. Можем ли мы быть уверены, что некоторые из этих видов топлива не попадут обратно в Великобританию?» — говорится в материале.

Автор статьи Росс Кларк (Ross Clark) отметил, что Великобритания увеличила импорт энергоносителей из Бельгии. При этом он указал, что у европейской страны нет таких объемов природных ресурсов, лишь мощности по переработке нефти. По мнению публициста, таким образом Британия может обходить собственный запрет на покупку топлива из России.

Ранее Великобритания снова ввела санкции на импорт угля и нефти из России. В частности, с 10 августа вступил запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российского угля и угольной продукции. Кроме того, с 31 декабря вступит в силу запрет на импорт нефти.