В России спрогнозировали снижение цен на авиабилеты

АТОР: цены на авиабилеты в Россию дешевеют благодаря госсубсидиям

Российские авиакомпании продолжают снижать цены на авиабилеты благодаря госсубсидиям — их вводят в качестве поощрений перевозчикам за увеличение пассажиропотока. Ситуацию в отрасли прокомментировали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным Минтранса авиабилеты по России в начале августа подешевели на восемь процентов по сравнению с маем. При этом в АТОР отметили, что речь идет о средних ценах, которые в том числе учитывают социально-значимые, региональные и субсидированные рейсы. Кроме того, в 2022 году некоторые перелеты (например в Сочи и Калининград) удлинились, однако пропорционального повышения стоимости билетов не произошло.

«При традиционном укладе обстоятельств билеты по России на лето выгоднее брать за 15-25 дней до поездки, на осень — за 30-60 дней, на зиму и весну — за два-три месяца. Эксперты Aviasales говорят, что если цена на билет упала, то нет смысла ждать еще большего снижения, так как с долей вероятности в 71 процент при следующем изменении она вырастет обратно», — спрогнозировали в АТОР.

Кроме того, эксперты напомнили, что авиабилеты не стоит приобретать по пятницам и воскресеньям. Также можно «ловить» распродажи или взять пакетный тур у туроператора с включенной авиаперевозкой — покупка не только обойдется дешевле, но и может попасть под действие программы туристического кешбэка.

Ранее в августе Индонезия была названа самым подешевевшим заграничным направлением осени 2022 года. Так, средняя стоимость перевозки туда-обратно составила 74,1 тысячи рублей. Кроме того, заметное снижение цен на авиабилеты демонстрирует Египет и Испания.