Часы на башне Биг-Бен в Лондоне остановились

В Лондоне перестали ходить часы на башне Биг-Бен

Часы, установленные на одном из главных символов Великобритании — башне Биг-Бен в Лондоне — перестали ходить. Об этом сообщается на официальной странице британского Парламента в Twitter.

Часы остановились по техническим причинам. «Сегодня вы могли заметить, что часы на башне Елизаветы показывают неправильное время. Их работу пришлось приостановить и перезапустить, чтобы установить некоторые ключевые комплектующие часов», — говорится в сообщении.

Ожидается, что часы возобновят работу в ближайшее время.

Часовая башня Вестминстерского дворца высотой 96 метров была построена в 1856 году по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина. Башня является памятником викторианской эпохи и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В привычную черно-золотую гамму часы и башню покрасили в 1980-х годах.

Колокол Биг-Бена, вес которого составляет 13,7 тонны, звонит каждый час, дополнительные колокола бьют с интервалом в 15 минут. В течение 157 лет колокол работал практически без пауз.

С 2017 по 2021 год часы на башне Биг-Бен ремонтировались. В здании установили лифт, циферблат снабдили светодиодной подвеской, а механизм отреставрировали.