Биг-Бен в Лондоне замолчит на четыре года

Знаменитый колокол Биг-Бен на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне в полдень 21 августа (14:00 мск) прозвонит в последний раз перед ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба британского парламента.

Предполагается, что работы по реконструкции продлятся до 2021 года. Несмотря на ремонт, часы не остановятся, а колокол будет звонить «в особые моменты». Циферблаты на башне видны с четырех сторон, один из них всегда будет показывать точное время.

Биг-Бен, вес которого составляет 13,7 тонны, звонит каждый час, дополнительные колокола бьют с интервалом в 15 минут. В течение 157 лет колокол работал практически без пауз.

Последний раз механизмы чинили в 2007 году, серьезный ремонт проводили более 30 лет назад. В настоящее время в обновлении нуждаются маятник, сам механизм и башня. Реконструкция обойдется британскому бюджету в 29 миллионов фунтов стерлингов (почти 32 миллиона евро).