В США назвали безрассудным решение Байдена по студенческим кредитам

Экономист Фурман: возобновление выплат по студенческим кредитам в США безрассудно

Возобновление выплат по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в США. Так решение американского лидера Джо Байдена прокомментировал экс-председатель Совета экономических консультантов страны Джейсон Фурман в Twitter.

Фурман назвал «подливание бензина примерно на полтриллиона долларов в уже полыхающий инфляционный пожар» полным безрассудством.

«Нас ждут болезненные последствия, включая повышение платы за обучение в будущем, еще больше кредитов, ложные надежды на списание долгов и многое другое», — подчеркнул он.

В ветке под своей публикацией Фурман ответил на слова сенатора Элизабет Уоррен, которая ранее заявляла о том, что данная инициатива позволит облегчить жизнь миллионам американцев. Экономист согласился, что финансовая поддержка от государства даст стимул к развитию для молодых людей, однако экономика сильного эффекта не почувствует.

«Ряд юристов (и политических лидеров) утверждают, что это противоречит закону. Даже если это решение технически законно, мне не нравится такое количество односторонней президентской власти», — заключил эксперт.

Выплаты по студенческим кредитам возобновят с января 2023 года, также будет введен ряд поблажек для должников. Отмечается, что выплаты были приостановлены на время пандемии коронавируса.

Ранее доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что все рейтинги говорят о том, что нынешний глава США Джо Байден — худший президент в истории Америки. По его словам, неэффективным нынешнего президента считают и сами американцы, включая подавляющее большинство демократов.