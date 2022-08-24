Байдена поблагодарили за рекордные 228 дней отдыха на посту президента

Политолог Ордуханян: мы должны быть благодарны Байдену за 228 дней отдыха

Все рейтинги говорят о том, что нынешний глава США Джо Байден — худший президент в истории Америки, и мы должны поблагодарить его за 228 дней, в которые он не выходил на работу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Ранее республиканцы подсчитали, что с момента вступления в должность в январе 2021 года Байден отдыхал 228 дней, и раскритиковали главу Белого дома за столь долгое отсутствие. По данным газеты New York Post (NYP), Байден за время своего президентского срока отдыхал больше, чем любой из его предшественников.

«Если бы этот человек работал бы фул-тайм, сколько бы бед он мог натворить за эти 228 дней? Поэтому мы должны поблагодарить Джо Байдена, это как раз тот случай, когда пускай он сидит у себя дома, пускай он будет президентом Америки и ничего не делает. Это будет очень и очень полезно для всего мира. Я думаю, что мы должны скинуться и ему, и [вице-президенту США] Камале Харрис доплачивать, чтобы они никуда не выходили, ничего не трогали, никакие кнопки не нажимали, и тогда миру будет счастье», — высказался политолог.

По его словам, неэффективным нынешнего президента считают и сами американцы, включая подавляющее большинство демократов. «Он столько натворил, столько сделал глупостей, ошибок, что нам расхлебывать еще всем, в том числе и американцам, еще очень долго. Мы с вами можем только представить, какое наследие этот человек оставит и Америке и всем нам», — заключил Ордуханян.

NYP сообщала, что президент США Джо Байден проводит свой отпуск в роскошном особняке стоимостью порядка 20 миллионов долларов в Южной Каролине. По словам собеседника издания, американский президент с семьей, в том числе сыном Хантером Байденом, отправился в поместье, которое располагается на острове Киава и принадлежит известному спонсору Демократической партии Марии Оллвин, вдове основателя хедж-фонда Джеймса Оллвина.

