Республиканцы обвинили Байдена в чрезмерном отдыхе

Республиканцы заявили, что Байден отдыхал 228 дней за 19 месяцев работы президентом

С момента вступления в должность в январе 2021 года президент США Джо Байден отдыхал 228 дней. Об этом сообщил Национальный комитет Республиканской партии в Twitter-аккаунте RNC Research.

Также подсчитано, что в этом году американский лидер находился на отдыхе 93 дня.

Более того, республиканцы раскритиковали главу Белого дома за столь долгое отсутствие. «Байден находится в отпуске почти весь август, в то время как американцы вынуждены отменять свои летние поездки из-за исторической инфляции, высоких цен на газ и рецессии», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Национальный комитет Республиканской партии призвал президента США «сосредоточиться на кризисах, которые он создал».

Ранее газета New York Post (NYP) сообщала, что за время своего президентского срока Байден отдыхал больше, чем любой из его предшественников. В частности, за 19 месяцев он 150 дней провел в своей резиденции в Делавэре. В то же время, по данным издания, экс-лидер США Дональд Трамп за этот срок провел там 132 дня, Барак Обама — 38, а Джордж Буш-младший — 100 дней.

До этого NYP сообщала, что президент США Джо Байден проводит свой отпуск в роскошном особняке стоимостью порядка 20 миллионов долларов в Южной Каролине. По словам собеседника издания, американский президент с семьей, в том числе сыном Хантером Байденом, отправился в поместье, которое располагается на острове Киава и принадлежит известному спонсору Демократической партии Марии Оллвин, вдове основателя хедж-фонда Джеймса Оллвина.