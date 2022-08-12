Раскрыты подробности об отпуске Байдена в роскошном особняке

NYP: президент США Байден проводит отпуск в роскошном особняке спонсора демократов

Президент США Джо Байден проводит свой отпуск в роскошном особняке стоимостью порядка 20 миллионов долларов в Южной Каролине. Подробности отдыха главы Белого дома раскрыл близкий к его семье источник в беседе с New York Post (NYP).

По словам собеседника агентства, американский президент с семьей, в том числе сыном Хантером Байденом, отправился в поместье, которое располагается на острове Киава и принадлежит известному спонсору Демократической партии Марии Оллвин, вдове основателя хедж-фонда Джеймса Оллвина. Как пояснил источник, Байден вместе с родственниками останавливался в этом особняке и раньше, в том числе в 2009 году, когда занимал пост вице-президента.

При этом за свое размещение политик никогда не платил — Оллвин предоставляет дом ему в распоряжение как другу.

Пместье находится непосредственно на берегу моря. Оно окружено пальмами и другой растительностью, на территории есть бассейн. В самом доме есть девять спален.

Как отмечает New York Post, отпуск президента США продлится до начала следующей недели. При этом в Белом доме отказались предоставлять журналистам какие-либо подробности о том, куда Байден отправится на отдых. В то же время на сайте Федерального управления гражданской авиации появилась информация о том, что над островом Киава до девяти вечера вторника, 16 августа, будет действовать ограничение на полеты, введенное из-за некой VIP-персоны.

По данным издания, Байден и ранее останавливался в поместьях спонсоров Демократической партии. В частности, в ноябре прошлого года он вместе с семьей провел День благодарения в резиденции инвестора-миллиардера Дэвида Рубинштейна на острове Нантакет. Тот случай, как и нынешний, вызвал критику со стороны экспертов по этике.