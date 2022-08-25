Району Брайтон Бич дали второе название «Украинский путь»

CBS: району Брайтон Бич в Нью-Йорке дали второе название «Украинский путь»

В честь Дня Независимости Украины знаменитому русскоговорящем району Брайтон Бич в Нью-Йорке дали второе официальное название «Украинский путь» (Ukrainian Way). Об этом рассказал телеканал CBS, чей корреспондент побывал на церемонии присвоения нового названия.

Сообщается, что «Украинским путем» назвали угол между Брайтон Бич авеню и Кони Айленд авеню. Помимо журналистов, церемонию посетили генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, член городского совета Нью-Йорка украинского происхождения Инна Верникова и Елена Махнина, исполнительный директор организации по развитию бизнеса в Брайтон Бич.

На церемонии маленькие украинские дети, одевшись в цвета государственного флага Украины, исполнили украинские национальные песни. Также событие навестил председатель Ассоциации памяти жертв Холокоста Самуил Быков, переживший немецкие концлагеря.

Ранее горсовет Хуста Закарпатской области Украины принял решение переименовать улицу Льва Толстого в честь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. По заявлению муниципальных властей, проблема переименования улиц являлась «одной из наиболее обсуждаемых за последний период среди населения и во время сессионного заседания».