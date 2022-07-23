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Улицу на Украине назвали в честь бывшего премьер-министра Британии

Горсовет Хуста переименовал улицу Льва Толстого в честь экс-премьера Британии Джонсона

Скриншот: сервис Google Street View

Горсовет Хуста Закарпатской области Украины принял решение переименовать улицу Льва Толстого в честь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

«В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова — в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского — в улицу Василия Стуса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Хустского горсовета заявили, что решение приняли во время заседания, на повестке которого стояли более 70 вопросов. При этом проблема переименования улиц являлась «одной из наиболее обсуждаемых за последний период среди населения и во время сессионного заседания».

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В общей сложности для улиц Хуста и примерно 40 окрестных сел были утверждены 20 новых названий. В частности, были переименованы несколько улиц Пушкина и Гагарина, а также Лермонтова, Чехова и другие.

Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Тернополя проголосовали за переименование 13 улиц, имеющих русские и советские названия. Было решено присвоить новые названия улицам Александра Пушкина, Михаила Глинки, Льва Толстого и другим.

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Никита Савин
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