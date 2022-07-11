В украинском городе переименовали улицы с русскими и советскими названиями

Горсовет Тернополя решил переименовать 13 улиц с русскими и советскими названиями

Депутаты городского совета Тернополя проголосовали за переименование 13 улиц, имеющих русские и советские названия. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Мэр украинского города Сергей Надал объяснил процедуру переименования улиц. Сначала специальная комиссия выбрала улицы, которые следует переименовать, после чего тернопольчане предлагали варианты новых названий.

По результатам обсуждений, при которых учитывалось мнение жителей города, депутаты решили переименовать улицу Александра Пушкина, Михаила Глинки, Льва Толстого и другие, названные в честь русских, а также советских деятелей. Улицы получат названия Защитников Украины, Николая Леонтовича и Евгения Мешковского соответственно.

Ранее экспертная комиссия предложила переименовать улицу Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. В приложении «Киев Цифровой» стартовало голосование по переименованию различных топонимов, названия которых «связаны с Россией».