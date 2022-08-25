Phileleftheros: на Кипре выявили новый штамм ВИЧ

На Кипре выявили новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа, заявили ученые Кипрского университета, пишет газета Phileleftheros.

Новый штамм ВИЧ получил название CRF91_cpx. Геном нового рекомбинантного штамма представляет собой «мозаику» из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U.

Кипрские биологи обнаружили вирус во время работы в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США. В изучении нового подвида вируса приняли участие также специалисты клиники в Ларнаке, которая занимается лечением СПИД.

Штамм выявили у 14 жителей Кипра. «CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами», — уточнили эксперты.

В феврале четвертый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции при помощи пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови.