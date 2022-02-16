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Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ

Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ при помощи пересадки стволовых клеток

Фото: Pixabay

Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции при помощи пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Об этом пишет The Wall Street Journal.

У женщины также была обнаружена лейкемия спустя четыре года после выявления у нее ВИЧ. Нью-йоркские врачи пересадили пациентке стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Также ей перелили пуповинную кровь от новорожденного.

После лечения женщина не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года, так как признаков ВИЧ-инфекции с тех пор не наблюдалось.

В июле 2020 года ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета. Об этом сообщает издание Science.

Марина Совина
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