Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские войска выпустили по ЛНР ракету из комплекса «Точка-У»

ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У»

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Украинские военные за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), выпустив по городу Ровеньки ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители ЛНР уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту одну ракету. В результате обстрела погиб один мирный житель. Ударом были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей и здание ГИБДД.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022

Ранее ВСУ обстреляли район Лисичанска, где живет врио мэра города Андрей Скорый. Украинские военнослужащие нанесли удар артиллерией М777. Три снаряда прилетели в район дома временно исполняющего обязанности градоначальника. Сам Скорый не пострадал

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российское посольство объяснило боязнь США трибунала над украинскими военными
Названы пять прогнозов конфликта на Украине на ближайшие полгода
48-летняя Кейт Мосс искупалась обнаженной и попала на видео
Украинские войска выпустили по ЛНР ракету из комплекса «Точка-У»
Шлеменко одной фразой оценил образ жизни Александра Емельяненко
В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
Психолог дала советы по выходу из абьюзивных отношений
Россиянам перечислили возникающие от смога заболевания
В Германии оценили вероятность заморозки «Северного потока-2»
В Италии турфирмы потеряли почти весь оборот из-за отсутствия россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.