Украинские войска выпустили по ЛНР ракету из комплекса «Точка-У»

ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У»

Украинские военные за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), выпустив по городу Ровеньки ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители ЛНР уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту одну ракету. В результате обстрела погиб один мирный житель. Ударом были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей и здание ГИБДД.

Ранее ВСУ обстреляли район Лисичанска, где живет врио мэра города Андрей Скорый. Украинские военнослужащие нанесли удар артиллерией М777. Три снаряда прилетели в район дома временно исполняющего обязанности градоначальника. Сам Скорый не пострадал