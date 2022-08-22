В ЛНР сообщили об обстреле района проживания врио мэра Лисичанска

В МВД ЛНР сообщили об обстреле района Лисичанска, где живет врио мэра города Скорый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), где живет врио мэра города Андрей Скорый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД республики Виталия Киселева.

По его словам, в воскресенье, 21 августа, украинские военнослужащие нанесли удар артиллерией М777. Три снаряда прилетели в район дома временно исполняющего обязанности градоначальника. Сам Скорый не пострадал.

«Слава богу, в дом не попали эти снаряды, попали в рядом стоящие автомобили, они уничтожены», — сказал Киселев в эфире Первого канала. Он считает, что удар был нанесен целенаправленно. «Он [Андрей Скорый] у нас герой ЛНР, командир седьмой бригады был, а сейчас исполняет обязанности мэра Лисичанска — он оттуда сам и родом. Все восемь лет он стремился и желал вернуться к себе домой», — отметил помощник главы МВД республики и добавил, что, по всей вероятности, ВСУ «устроили охоту» на Скорого.

Ранее 22 августа стало известно, что ВСУ атаковали здание Службы безопасности Украины в Лисичанске. По центру города был нанесен ракетно-артиллерийский удар, который повлек большие разрушения.

