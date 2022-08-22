Украинские военные атаковали здание СБУ в Лисичанске

Полковник НМ ЛНР Киселев сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в освобожденном Лисичанске. Об этом сообщил полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

«Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов», — сказал военный с позывным «Коммунист».

Также отмечается, что в округе здания СБУ, которое разрушили 16 августа, разбросаны документы самого ведомства и паспорта граждан Украины. По словам полковника, украинские войска целенаправленно ликвидируют стратегически важные объекты.

Ранее украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС. «Работала [система] ПВО, штук 15 [взрывов], наверное. Но сбивали в небе», — заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.