Женщина вышла замуж и умерла спустя четыре дня

The Mirror: умирающая женщина вышла замуж за четыре дня до смерти

35-летняя Линдси МакКион из Ирландии вышла замуж, а спустя четыре дня умерла от рака. Об этом сообщает The Mirror.

Женщине диагностировали рак шейки матки более года назад, а в мае 2022 года у нее обнаружили крупную опухоль в желудке. Все это время троих детей МакКион обеспечивал ее возлюбленный — Дэниел.

За четыре дня до смерти пара оформила брак. На церемонии, которая проходила в хосписе в Дублине, Ирландия, присутствовали семья и друзья МакКион. «У нее была самая лучшая свадьба, она была принцессой, как и мечтала», — вспоминает сестра женщины.

После смерти МакКион семья столкнулась с еще одной проблемой: Дэниел и дети могут остаться без жилья. Муниципальный дом, в котором живет семья, в скором времени будет продан арендодателем.

Ранее сообщалось, что в Южном Уэльсе смертельно больная невеста умерла в день собственной свадьбы через несколько часов после регистрации брака. Церемонию провели дома в кругу семьи и друзей.