Суд арестовал российского пенсионера за убийство 95-летнего ветерана из-за денег

В Башкирии пенсионера поместили в СИЗО до 26 октября за убийство 95-летнего ветерана войны

В Башкирии суд арестовал 63-летнего ранее судимого пенсионера за убийство 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и разбой. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фигурант будет находиться в СИЗО до 26 октября 2022 года.

Ранее стало известно, что рано утром 25 августа в деревне Кадырово подозреваемый пришел к ветерану и попросил денег в долг. Предполагаемый убийца, зная о том, что ветерану пришла пенсия, потребовал у него пять тысяч рублей. Получив отказ, россиянин сначала брызнул в лицо потерпевшему из перцового баллончика, а затем достал перочинный нож и нанес жертве несколько ударов по лицу и шее. Когда тот упал, грабитель достал из кармана брюк жертвы восемь тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Тело убитого нашла соцработница, которая ухаживала за ветераном. В тот же день благодаря совместным усилиям сотрудников СКР и УМВД подозреваемый был задержан.

Ранее фигурант был судим за кражу, привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение представителям власти. Расследование находится на особом контроле в СКР.