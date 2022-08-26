Блиновская арендовала целый отель в Греции ради дня рождения

Бизнесвумен Елена Блиновская арендовала целый отель на Санторини в честь своего 41-летия

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская раскрыла подробности роскошного празднования своего дня рождения. Посты на эту тему она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница рассказала, что отправилась на остров Санторини, Греция, вместе с супругом Алексеем Блиновским. По словам бизнесвумен, она арендовала целый отель в честь своего 41-летия. «Мы с мужем вдвоем в целом отеле! Что может быть лучше? Я вхожу с ноги по номерам — они все такие разные», — призналась героиня материала в сторис.

Блиновская также показала фанатам интерьер номеров и территорию гостиницы. Кроме того, она продемонстрировала ресторан, в который она отправилась на свидание вместе с возлюбленным. «Свидание было на сцене театра. Муж не очень доволен такой публичностью, а я точно на своем месте была», — высказалась инфлюэнсер в заключение.

На свой прошлый день рождения Блиновская попросила подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет. За час поклонники прислали ей в общей сложности больше миллиона рублей.