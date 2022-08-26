Программу ВСК ДМС «Для своих» отметили премией FinAward 2022

Программа ВСК ДМС «Для своих» награждена премией Finaward 2022

Страховой дом ВСК награжден премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2022. Компания победила в номинации «Цифровое решение». Жюри признало программу ДМС «Для своих» лучшим страховым продуктом.

Премия Finaward учреждена деловым журналом «Банковское Обозрение». Ее вручают в 16 номинациях. В этом году было подано более 700 заявок.

Победителей определил экспертный совет, состоящий из 113 представителей российского финансового рынка. Торжественная церемония награждения состоялась 25 августа в Москве.

Программа ДМС «Для своих» — это полная организация планового лечения заболеваний на базе стационаров Москвы. Полис позволяет получать помощь по гинекологии, урологии, кардиологии, общей и сердечно-сосудистой хирургии, ортопедии и травматологии, неврологии, эндокринологического и гастроэнтерологического лечения.

В программу также включена возможность перепроверить диагноз у другого специалиста. Кроме того, присутствует возможность телемедицины.

Оформить программу по фиксированной стоимости могут люди в возрасте от 18 до 84 лет. Полис доступен клиентам с хроническими заболеваниями. А подать документы при страховом событии можно дистанционно. Клиентам доступна опция организации и оплаты проживания, а также авиаперелетов.

«Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, в том числе в медицинской сфере. Программа "Для своих" способствует повышению доступности медицинской помощи для россиян независимо от их места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет возможности телемедицинской консультации и дистанционной подачи документов», — отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

По ее словам, спрос на ДМС растет. Так, с начала года он увеличился на семь процентов.

