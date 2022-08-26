Девушке предложили прогуляться голой из-за чересчур короткого платья

Модель Меган Эскерит позировала в мини-платье Fashion Nova и нарвалась на критику в сети

Американская модель Меган Эскерит опубликовала фотографию в откровенном образе и нарвалась на критику в сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на которую подписаны 21,4 миллиона человек.

Манекенщица поделилась кадром, на котором позирует в мини-платье черного цвета бренда Fashion Nova, оформленном разрезами в области груди и живота и глубоким декольте. Отмечается, что стоимость вещи модели Bad Gal, в которой девушка предложила пойти на концерт, составляет 29 долларов (1730 рублей).

Подписчики, в свою очередь, не оценили дизайн указанной одежды, о чем принялись писать в комментариях. Так, некоторые фанаты сочли платье чересчур коротким и предложили модели прогуляться по улицу голой. «Зачем тебе это платье? Легче выйти в город голой», «Платье буквально оголяет все», «Ужасное платье», «На какой концерт она собралась?», «Я в ужасе с современной моды», — возмущались юзеры.

В июле сообщалось, что блогерша с никнеймом @whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Девушка рассказала, что приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего предпринимательнице Кайли Дженнер. На размещенных кадрах пользовательница сети примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии.