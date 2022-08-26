Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина поехал на турнир по рыбалке и нашел рыбу возрастом 90 миллионов лет

WOWT: рыбак обнаружил окаменелую хищную рыбу возрастом 90 миллионов лет

Фото: Wynand van Poortvliet / Unsplash

Житель американского населенного пункта Элкхорн, штат Миссури, отправился на турнир по рыбалке и нашел в реке окаменелую хищную рыбу возрастом 90 миллионов лет. Об этом сообщает WOWT.

Энди Мур увлекается спортивной рыбалкой. Он поехал на соревнования по рыбной ловле к западу от города Янктон, штат Южная Дакота.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

Рыбаку все никак не везло, и во время очередного броска его удочка зацепилась за камень и застряла. Американцу пришлось на каяке подплыть к камню. «Я добрался до него и подумал: "Ого! Это круто". Я решил, что обнаружил большой скелет сома или оленя. Что-то подсказало мне, что нужно сфотографировать камень», — рассказал мужчина.

Мур опубликовал снимки онлайн. Уже через несколько минут ему начали писать сообщения и звонить. «Они говорили: "Чувак. Ты знал, что у тебя на фото окаменелость возрастом 90 миллионов лет?"» — рассказал американец.

Нашедший окаменелость мужчина связался с биологом Инженерных войск США. Они приехали на место и разыскали камень по координатам со сделанных Муром фотографий.

Увидев окаменелость, геолог был настолько восхищен, что прямо в ботинках выпрыгнул из лодки и подошел к ней. Биолог подтвердил, что это окаменевшая доисторическая хищная рыба, возраст которой может достигать 90 миллионов лет.

Находка так обрадовала Мура, что он не был расстроен неудачей в турнире по рыбной ловле. Окаменелость будет выставлена в Информационно-туристическом центре в штате Небраска.

Ранее сообщалось, что посетитель ресторана в китайском городском округе Лэшань, провинция Сычуань, нашел во дворе следы динозавров, оставленные 100 миллионов лет назад. Несколько каменных углублений во дворе заведения содержали следы двух завроподов — разновидности динозавров, встречавшейся в раннем меловом периоде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
ФСБ показала видео со вторым участником убийства журналистки Дугиной
Названы вышедшие из моды цвета одежды на осень
В Запорожье рассказали об интересах США в работе МАГАТЭ
Мужчина поехал на турнир по рыбалке и нашел рыбу возрастом 90 миллионов лет
Путин назвал традиционных партнеров России
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Роспотребнадзор озвучил позицию по введению антиковидных ограничений в школах
На российской трассе произошло ДТП с пятью погибшими
Россияне массово задумались о смене работы
Тарпищев высказался о шансах Медведева выиграть US Open
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.