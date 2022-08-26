Мужчина поехал на турнир по рыбалке и нашел рыбу возрастом 90 миллионов лет

WOWT: рыбак обнаружил окаменелую хищную рыбу возрастом 90 миллионов лет

Житель американского населенного пункта Элкхорн, штат Миссури, отправился на турнир по рыбалке и нашел в реке окаменелую хищную рыбу возрастом 90 миллионов лет. Об этом сообщает WOWT.

Энди Мур увлекается спортивной рыбалкой. Он поехал на соревнования по рыбной ловле к западу от города Янктон, штат Южная Дакота.

Рыбаку все никак не везло, и во время очередного броска его удочка зацепилась за камень и застряла. Американцу пришлось на каяке подплыть к камню. «Я добрался до него и подумал: "Ого! Это круто". Я решил, что обнаружил большой скелет сома или оленя. Что-то подсказало мне, что нужно сфотографировать камень», — рассказал мужчина.

Мур опубликовал снимки онлайн. Уже через несколько минут ему начали писать сообщения и звонить. «Они говорили: "Чувак. Ты знал, что у тебя на фото окаменелость возрастом 90 миллионов лет?"» — рассказал американец.

Нашедший окаменелость мужчина связался с биологом Инженерных войск США. Они приехали на место и разыскали камень по координатам со сделанных Муром фотографий.

Увидев окаменелость, геолог был настолько восхищен, что прямо в ботинках выпрыгнул из лодки и подошел к ней. Биолог подтвердил, что это окаменевшая доисторическая хищная рыба, возраст которой может достигать 90 миллионов лет.

Находка так обрадовала Мура, что он не был расстроен неудачей в турнире по рыбной ловле. Окаменелость будет выставлена в Информационно-туристическом центре в штате Небраска.

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