Готовность Болгарии обсуждать возобновление поставок с «Газпромом» объяснили

Аналитик ФНЭБ Юшков: у Болгарии будет дефицит газа, если она не договорится с «Газпромом»

Болгария рискует войти в отопительный сезон с дефицитом газа, если не начнет производить оплату в рублях «Газпрому». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Возобновление поставок

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что власти страны готовы обсуждать с «Газпромом» возобновление поставок топлива. При этом он подчеркнул, что активных переговоров пока не ведется.

«Логично, что болгары пытаются вернуться к этому вопросу, потому что у них дефицит газа. Две трети газа они сейчас не получают. Болгария потребляет три миллиарда кубов, а к ним приходит только один миллиард из Азербайджана, который не может увеличить поставки, потому что находится на пределе добычи», — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что у Болгарии есть еще один вариант — это приобретать на мировом рынке сжиженный природный газ (СПГ). «Один или два танкера они так нашли, доставили их в Турцию, оплатили Турции, чтобы она приняла газ и прокачала его в Болгарию. Но в больших масштабах СПГ не найти. Плюс этот газ будет стоить больше в два раза, чем российский.. Поэтому они смотрят на вариант возврата», — добавил он.

Решение Болгарии

Юшков убежден, что София прислушалась к Евросоюзу, поэтому и отказалась от оплаты в рублях. Однако сейчас сожалеет о своем решении.

Болгар, что называется, кинули. Потому что Болгария и Польша — это были первые две страны, перед которыми встал вопрос: переходить ли на рублевую систему расчета, которую предложил «Газпром» Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Поляки приняли политически мотивированное решение. А болгар уверяли, чтобы они не боялись и отказывались платить в рублях. Им говорили, что вся Европа откажется, а "Газпром" пойдет на попятную. В итоге болгары отказались, а вся остальная Европа спокойно перешла на рублевые расчеты», — заявил он.

Контракт Болгарии и «Газпрома»

Контракт Болгарии и «Газпрома» не разорван. Он действует дальше, заметил аналитик ФНЭБ. «Просто здесь получается, что "Газпром" платеж не получил и, соответственно, газ не поставляет», — сказал он.

Если платеж от Болгарии будет произведен в рублях, то «Газпром» обязан будет поставить газ Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Поэтому здесь просто политическое решение Болгарии. Этот вопрос можно решить в течение одного дня. Никакого альтернативного газа у Болгарии нет и не будет. Они рискуют войти в отопительный сезон с дефицитом», — заключил Юшков.

Возобновление поставок газа Христов допустил еще в первой половине августа. Экспорт в Болгарию российская сторона прекратила в конце апреля, не получив согласия на переход на новую форму оплаты — с использованием рублевых счетов.