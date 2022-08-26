В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

В Москве 26 августа стартовало тестирование электронных систем перед выборами в сентябре

В Москве стартовало тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В пресс-службе правительства уточнили, что москвичи в рамках тестирования перед выборами смогут проголосовать бумажным бюллетенем в пятницу, 26 августа, с 08:00 до 17:00.

В столичной мэрии напомнили, что участниками тестирования могут стать только совершеннолетние граждане, которые зарегистрированы в районах, где пройдут выборы в сентябре. Это жители Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

В ходе тестирования специалисты отработают разные сценарии поведения избирателей, на некоторых участках планируется организовать стресс-тест: специальное отключение связи или электричества для отработки действий в экстренной ситуации.

Результаты тестового голосования намерены передать в правительство Москвы. Муниципальные выборы состоятся с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут выиграть более 600 тысяч призов во время выборов в сентябре.