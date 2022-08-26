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Киану Ривз «сорвал» чужую свадьбу

Киану Ривз заявился на чужую свадьбу в Англии и удивил гостей

Фото: @MrsNRoadnight

Канадский актер Киану Ривз «сорвал» чужую свадьбу, неожиданно появившись на торжестве с поздравлениями. Об этом сообщает Daily Mail.

Актер пришел на свадьбу британской пары Джеймса и Никки Роуднайт, празднование которой проходило в отеле в городе Нортгемптоншире, Англия. Ривз поздравил молодоженов, сфотографировался с ними и пообщался с гостями. Как рассказала Никки, актер оказался очень дружелюбным. «Он был таким добрым и дружелюбным! Он поздравил нас со свадьбой, сделал с нами несколько фотографий и нашел время, чтобы поговорить с гостями», — вспоминает она.

Как уточнила новобрачная, ее муж встретил Киану в баре отеля и предложил артисту присоединиться к празднованию торжества. Актер принял приглашение, удивив всех присутствующих своим появлением.

Это не первый случай, когда Ривз срывает чужую свадьбу. Так, в 2018 году актер неожиданно появился на бракосочетании американской пары.

Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена.

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Дениза Мацаева
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