Определены самые опасные для дачников регионы России

Страховой дом ВСК: опаснее всего иметь дачу в Ленинградской и Иркутской областях

Опаснее всего иметь дачу в Ленинградской и Иркутской областях. В первой половине 2022 года в этих регионах зафиксировали максимальное число происшествий с частными домами, расположенными в садово-некоммерческих товариществах (СНТ), определили аналитики Страхового дома ВСК в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в указанный период заметно выросло число инцидентов с дачами россиян — доля страховых случаев увеличилась с 12 до 17 процентов по сравнению с первым полугодием 2021-го. Лидирует по количеству происшествий Ленинградская область — там зарегистрировано 28,5 процента всех страховых случаев. На втором месте Иркутская область (17 процентов), а на третьем — Московская и Новосибирская (по 11 процентов).

При этом общее количество страховых событий со всеми загородными домами (не только дачами) в первые шесть месяцев 2022 года в России снизилось на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Самыми распространенными причинами для обращения к страховщикам оказались пожары (43 процента запросов), шквалистый ветер и ураганы (14 процентов), обильное выпадение снега или его таяние (8 процентов).

Специалисты отметили, что последние два года спрос на загородные дома в России устойчиво растет. В 2020 году на интерес к загородным домам повлияла пандемия коронавируса, а сейчас приобретение относительно недорогих частных домов стало для россиян одним из способов инвестирования в собственный летний отдых — эксперты фиксируют увеличение интереса к домам и участкам за городом на 25-30 процентов.

Однако в ВСК предупредили, что частный дом всегда связан с дополнительными финансовыми затратами — в таких случаях страхование может обезопасить владельцев от непредвиденных расходов. Уточняется, что только с начала года выплаты компании по страховым случаям с загородными домами составили почти 60 миллионов рублей.