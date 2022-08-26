Болгария приготовилась обсуждать возобновление поставок с «Газпромом»

Власти Болгарии заявили, что готовы обсуждать возобновление поставок газа из России

Власти Болгарии готовы обсуждать с «Газпромом» возобновление поставок топлива, однако активных переговоров пока не ведется, заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов. Его слова цитирует портал Nova.

«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по поводу контракта и что у нас есть предложения по поводу ряда изменений для оптимизации», — уточнил Христов, добавив, что ответ пока ожидается.

На просьбу прокомментировать тезис о том, что закупка газа в России позволит ей финансировать свою операцию на Украине, болгарский министр заявил, что топливо и так приобретается, но через посредников и дороже. «А если говорить про финансирование, то в первую очередь нужно, чтобы российский газ не покупала Германия», — сказал он.

Возобновление поставок газа Христов допустил еще в первой половине августа. Экспорт в Болгарию российская сторона прекратила в конце апреля, не получив согласия на переход на новую форму оплаты — с использованием рублевых счетов.