Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Болгария приготовилась обсуждать возобновление поставок с «Газпромом»

Власти Болгарии заявили, что готовы обсуждать возобновление поставок газа из России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Власти Болгарии готовы обсуждать с «Газпромом» возобновление поставок топлива, однако активных переговоров пока не ведется, заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов. Его слова цитирует портал Nova.

«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по поводу контракта и что у нас есть предложения по поводу ряда изменений для оптимизации», — уточнил Христов, добавив, что ответ пока ожидается.

На просьбу прокомментировать тезис о том, что закупка газа в России позволит ей финансировать свою операцию на Украине, болгарский министр заявил, что топливо и так приобретается, но через посредников и дороже. «А если говорить про финансирование, то в первую очередь нужно, чтобы российский газ не покупала Германия», — сказал он.

Возобновление поставок газа Христов допустил еще в первой половине августа. Экспорт в Болгарию российская сторона прекратила в конце апреля, не получив согласия на переход на новую форму оплаты — с использованием рублевых счетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Москвичам дали прогноз по уходу смога
В России назвали приоритетной задачей вывоз угля в Азию
Вильфанд предупредил о росте числа природных пожаров в последующие годы
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получила гарантии безопасности от России и Украины
Норвегия отказалась продавать в Европу газ по цене ниже рыночной
Анна Седокова показала фигуру до и после похудения
Байден назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом»
Массовая драка посетителей и артистов московского гей-клуба попала на видео
Мэр Лондона предрек национальную катастрофу Великобритании из-за цен на энергию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.