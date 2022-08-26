Взрыв произошел на газопроводе в Мексике

Управление гражданской защиты Мексики сообщило, что на газопроводе Pemex произошел взрыв

В Мексиканском штате Пуэбла произошел взрыв на газопроводе компании Pemex. Об этом пишет портал Diario de Mexico со ссылкой на Государственное управление гражданской защиты.

По информации портала, инцидент произошел около 11 утра. Сотрудники нефтегазовой компании герметизировали трубу на месте нелегальной врезки. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, в результате чего произошел взрыв. Рабочие не пострадали, они успели убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов.

В ликвидации пожара принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается. Для помощи населению организовано временное убежище.

«В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия», — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что на нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли как минимум пять человек, еще шестеро пострадали.