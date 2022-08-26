У греческих магазинов с «русской» едой возникли сложности с поставками

В Греции у магазинов с «русскими» продуктами возникли проблемы с доставкой товаров

Владелец греческого магазина с «русскими» продуктами «BR Foods» Джордж Миаулис сообщил о возникших сложностях с доставкой товаров после начала спецоперации на Украине. Этим он поделился с РИА Новости.

Он рассказал, что на фоне конфликта прекратились поставки из России, а поставки из Германии и Прибалтики теперь приходят с задержками. «Ситуация с поставками такая, что у меня примерно на 40 процентов товара меньше, чем раньше. Такие продукты, как гречка, теперь везут мешками из других стран и расфасовывают в Греции. Компания, которая возила крупы, прекратила ездить в Россию. Мне сказали, что, может быть, с сентября начнут опять возить, а может, и нет», — пожаловался Миаулис.

По его словам, основным изготовителем молочной продукции для поставщиков в Грецию стала Польша. Из Украины тоже привозили немного продукции, но русские покупатели ее не берут, сказал Миаулис.

Количество покупателей тоже значительно сократилось, посетовал он. «На 80 процентов меньше русских. А украинцев нет теперь совсем. Их было немного, но из украинского посольства, которое недалеко отсюда, сейчас нет никого. Украинцы, работающие в районе, это и уборщицы, которые много лет живут в Греции, и они не приходят. У меня их было порядка 50 постоянных покупателей, приходят человек пять. Они не хотят встречать и видеть русских в магазине, говорят они мне», — заявил владелец магазина.

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