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Пятиметровый питон уполз от хозяина и забрался в окно к соседям

Daily Mail: в Великобритании в окно квартиры попытался заползти пятиметровый питон

Фото: David Clode / Unsplash

38-килограммовый пятиметровый питон уполз от хозяина и забрался в соседскую квартиру. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в британском городе Саутгемптон, графство Хэмпшир. По словам очевидицы произошедшего 62-летней Дженни Уорвик, она заметила змею, ползающую по крыше ее дома. «Я подумала, что это, должно быть, пластиковая трубка, но потом увидела, как голова питона начала двигаться», — рассказала Уорвик.

Позже змея спустилась с крыши и попыталась заползти в одну из квартир через открытое окно. Испуганные соседи взяли метлу и вытолкнули питона на улицу. Змея упала с высоты шести метров на капот припаркованного у дома автомобиля.

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Жители подумали, что питон принадлежит их соседке, которая держала змей в своей квартире. «Питон был не мой, но я предложила оставить его у себя, пока он не очнется», — говорит женщина.

Спустя какое-то время ей удалось найти живущего неподалеку хозяина змеи. Он приехал и забрал потерявшегося питомца.

Ранее сообщалось, что в Индии змея заползла под простыни, на которых спала девушка. К моменту, когда на место происшествия приехали специалисты, змея уползла из спальни.

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Алиса Удовик
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