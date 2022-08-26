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Неизвестные на двух Lexus обстреляли Subaru с четырьмя российскими рецидивистами

В Уссурийске неизвестные на двух Lexus обстреляли Subaru с четырьмя рецидивистами в салоне

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уссурийске неизвестные на двух автомобилях Lexus обстреляли машину Subaru, в салоне которой находились четверо рецидивистов. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, поврежденное авто позже обнаружили в кювете на улице Раковской. Его переднее правое и заднее стекла были разбиты, колеса спущены, а бампер помят. Позже в полицию обратился россиянин, который рассказал, что находился в машине вместе с знакомыми в тот момент, когда его начали обстреливать незнакомцы на двух иномарках.

Стражи порядка выяснили, что водитель и пассажиры Subaru ранее были судимы. Позвонивший в МВД мужчина ранее отбывал срок за производство и сбыт наркотиков, а также за нарушение ПДД. Еще один пассажир был судим за грабежи, кражу, мошенничество, вымогательство и изготовление поддельных банкнот. Третий мужчина отбывал наказание за насилие в отношении представителя власти, мошенничество и другие преступления, а четвертый — за хранение наркотиков и нарушение ПДД.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут нападавших.

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Елизавета Новикова
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