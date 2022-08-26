Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Молния убила двух велосипедистов в Италии

Quotidiano Piemontese: молния убила двух велосипедистов в Италии

Фото: Toby Melville / Reuters

Два велосипедиста скончались от удара молнии в холмистой местности в северной итальянской области Пьемонт. Одним из погибших оказался 53-летний генеральный директор крупной кондитерской компании Balocco Альберто Балокко. Об этом сообщает издание Quotidiano Piemontese.

По информации издания, тела велосипедистов первым заметил автомобилист, проезжавший в районе городка Праджелато к северу от Турина. Он сообщил об этом в полицию, и на место прибыли сотрудники горноспасательной службы, команда спасателей на вертолете и карабинеры.

Несмотря на тяжелые погодные условия в горах, вертолету удалось высадить группу медиков, которые предприняли попытки сердечно-легочной реанимации, однако спасти мужчин не удалось.

Соболезнования в связи с гибелью Балокко уже выразил президент Пьемонта Альберто Чирио.

Ранее сообщалось, что студентка в городе Пенсакола, штат Флорида, США, выжила после того, как в нее попала молния. Удар был такой силы, что у американки взорвались наручные часы, прогорел свитер и образовались дыры в носке и ботинке. После произошедшего студентка в течение некоторого времени не могла ходить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Медведев обвинил Украину в гибели людей в ходе спецоперации
Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Молния убила двух велосипедистов в Италии
Медведев спрогнозировал ход спецоперации при отказе Киева от НАТО
Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило Минфина
Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить Зеленского
Телеканал Euronews обвинили в пророссийской позиции
В Луганске начались гастроли артистов Росгосцирка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.