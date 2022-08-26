Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Участников СВО захотели отправить работать в российские школы

Глава Башкирии Хабиров предложил отправлять участников СВО работать в школы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил отправлять работать в школы участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на прошедшей конференции с педагогами Сибая прошел разговор о патриотическом воспитании в учебных учреждениях. Также он заявил, что в Башкирии вводится должность советника директора по воспитанию.

«Это почти две тысячи кандидатов. Глава республики предложил привлекать к данной работе участников специальной военной операции», — объяснил Назаров.

28 июня президент России Владимир Путин поручил внедрить в российские школы должность советника по воспитанию. В поручении главы государства говорится, что в грядущем учебном году такие советники появятся в 45 регионах страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Российские туристы застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии
Участников СВО захотели отправить работать в российские школы
«Дочка» «Мегафона» зарегистрирует бренды для выпуска электроники
Медбрат перечислил полезные привычки для снижения уровня сахара в крови
В Госдуме усомнились в целях миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Европейская страна объявила о кризисном положении в энергетике
19-летний футболист сборной России перейдет в «Челси»
Студентка выжила после удара молнии в грудь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.