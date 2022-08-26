Участников СВО захотели отправить работать в российские школы

Глава Башкирии Хабиров предложил отправлять участников СВО работать в школы

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил отправлять работать в школы участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на прошедшей конференции с педагогами Сибая прошел разговор о патриотическом воспитании в учебных учреждениях. Также он заявил, что в Башкирии вводится должность советника директора по воспитанию.

«Это почти две тысячи кандидатов. Глава республики предложил привлекать к данной работе участников специальной военной операции», — объяснил Назаров.

28 июня президент России Владимир Путин поручил внедрить в российские школы должность советника по воспитанию. В поручении главы государства говорится, что в грядущем учебном году такие советники появятся в 45 регионах страны.