Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Тайвань сообщил о приближении к острову 35 самолетов КНР

Минобороны Тайваня сообщило, что к острову приближаются 35 самолетов КНР

Фото: Ng Han Guan / AP

В пятницу, 26 августа, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 35 самолетов и восьми военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает министерство обороны Тайваня, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в 17:00 (12:00 по московскому времени). Из 35 самолетов 18 пересекли условную «срединную» линию Тайваньского пролива. Среди них оказались восемь истребителей Су-30, три J-11, четыре J-16 и три J-10. Для наблюдения за ситуацией, Тайвань отправил к месту активности военных КНР воздушный патруль.

25 августа стало известно, что четвертая за месяц делегация США прибывает на Тайвань. Послы приземлились в тайбэйском аэропорту Суншань на военном самолете, где встретились с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Министерство иностранных дел Тайваня не уточнило, кто вошел в состав делегации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию
В США призвали обуздать «агрессию» Компартии КНР
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики стран ЕС
Назван самый популярный у покупателей тип домов в Москве
Излюбленная курортная страна россиян решила выдавать 10-летние визы туристам
Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы Павла Прилучного
Врач назвала простые методы защиты от вирусов и бактерий
Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»
Украина раскритиковала Европу за медлительность
Лукашенко попросил Путина отложить 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.