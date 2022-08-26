Внешность бывшей жены Шварценеггера без макияжа напугала пользователей сети

Пользователи сети сравнили с ящерицей бывшую жену Шварценеггера Марию Шрайвер без макияжа

Внешность бывшей жены актера Арнольда Шварценеггера, племянницы экс-президента США Джона Кеннеди Марии Шрайвер без макияжа напугала пользователей сети. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Отмечается, что 66-летнюю женщину запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу, на которую она надела облегающие футболку и легинсы. При этом видно, что Шрайвер не стала наносить на лицо косметику и сделала небрежную укладку, собрав верхний слой волос с помощью заколки-краба.

На данные кадры обратили внимание в Twitter. Юзеры пришли к выводу, что американка испортила свой внешний вид пластикой, и сравнили ее с ящерицей. «Что она сделала с лицом? Ужас», «Почему бы людям не стареть достойно? Они пытаются отсрочить неизбежное и в конечном итоге выглядят гораздо хуже», «Что она натворила?», «Это не может быть правдой», «Слишком много ботокса», «Ящерица», «Рептилия», «Демон», — прокомментировали они.

В июне журналисты выяснили сумму компенсации, которую Шрайвер должна была получить в связи с разводом. Известно, что женщина подала документы на расторжение брака еще в 2011 году, после того как ее муж признался, что является отцом ребенка их домработницы. Официально пара развелась только в декабре 2021 года после многолетней судебной тяжбы по урегулированию споров о разделе имущества. В 2022 году присяжные постановили, что экс-супруга имеет право на половину сбережений бывшего губернатора Калифорнии, которые он заработал с 1986 по 2011 год, учитывая пенсию актера.