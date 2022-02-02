Арнольд Шварценеггер пообещал спасти планету и разозлил фанатов

Арнольд Шварценеггер анонсировал свое участие в пятом австралийском климатическом саммите, который пройдет 14 июня 2022 года в Вене. Видео-обращение актера появилось в его Instagram-аккаунте и разозлило фанатов.

Шварценеггер объявил, что вместе с президентом Австралии Александром Ван дер Белленом встретит гостей конференции. В ролике звезда фильма «Терминатор» признался в неравнодушии к глобальному потеплению. «Проблемы, к которым мы попытаемся привлечь внимание во время саммита, требуют срочных решений. Объединившись, мы сможем спасти планету», — заявил он.

Общественность посчитала обещания Шварценеггера неискренними. Под публикацией появилось множество негативных комментариев, в которых фанаты напомнили актеру о состоявшейся в декабре 2021 года онлайн-конференции «Глобальный кризис. Скажи правду». Тогда Шварценеггер проигнорировал многочисленные приглашения, так и не приняв участие в проекте. На новые упреки артист также не ответил.

В январе сообщалось, что Австралию обвинили в небрежном отношении к одному из объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, — Большому Барьерному рифу. Представитель фауны значительно пострадал из-за изменения климата. Организация собиралась внести его в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, но министр окружающей среды Сьюзен Лей убедила ЮНЕСКО пересмотреть свое решение. Она заявила, что риф находится в крайне плохом состоянии только из-за того, что власти Австралии не обращали на него внимание.