Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Арнольд Шварценеггер пообещал спасти планету и разозлил фанатов

Арнольд Шварценеггер объявил о своем участии в австралийском климатическом саммите

Фото: Reuters

Арнольд Шварценеггер анонсировал свое участие в пятом австралийском климатическом саммите, который пройдет 14 июня 2022 года в Вене. Видео-обращение актера появилось в его Instagram-аккаунте и разозлило фанатов.

Шварценеггер объявил, что вместе с президентом Австралии Александром Ван дер Белленом встретит гостей конференции. В ролике звезда фильма «Терминатор» признался в неравнодушии к глобальному потеплению. «Проблемы, к которым мы попытаемся привлечь внимание во время саммита, требуют срочных решений. Объединившись, мы сможем спасти планету», — заявил он.

Материалы по теме:
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января

Общественность посчитала обещания Шварценеггера неискренними. Под публикацией появилось множество негативных комментариев, в которых фанаты напомнили актеру о состоявшейся в декабре 2021 года онлайн-конференции «Глобальный кризис. Скажи правду». Тогда Шварценеггер проигнорировал многочисленные приглашения, так и не приняв участие в проекте. На новые упреки артист также не ответил.

В январе сообщалось, что Австралию обвинили в небрежном отношении к одному из объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, — Большому Барьерному рифу. Представитель фауны значительно пострадал из-за изменения климата. Организация собиралась внести его в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, но министр окружающей среды Сьюзен Лей убедила ЮНЕСКО пересмотреть свое решение. Она заявила, что риф находится в крайне плохом состоянии только из-за того, что власти Австралии не обращали на него внимание.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
«Стелс-омикрон» выявили в 44 регионах России
В цветении растений обнаружили беспрецедентную угрозу
Туроператоры сравнили цены на популярных курортах и назвали бюджетный вариант
Устроившему стрельбу в МФЦ Москвы заочно продлили арест
Стало известно о тайной закупке ФБР шпионской программы
МИД России пообещал ответить на блокировку RT в Германии
В МИД России прокомментировали кризисную ситуацию в отношениях с США
Раскрыт секрет популярности Египта среди россиян
В России показали праворульный бронеавтомобиль «Тигр»
Крокодил откусил руку стиравшей одежду в реке женщине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.