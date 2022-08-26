Группа «Звери» закроет летнюю программу от Яндекс Музыки на Плюс Даче в Парке Горького

Летняя программа от Яндекс Музыки на пространстве Плюс Дача завершится выступлением группы «Звери». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт группы «Звери» состоится в Парке Горького 31 августа. Музыканты выступят для подписчиков Яндекс Плюса в камерном формате. В этот вечер фанаты услышат самые популярные и любимые песни коллектива, среди которых «Районы-кварталы», «Просто такая сильная любовь», «Все, что тебя касается», «До скорой встречи» и «Дожди-пистолеты». Помимо этого, гости мероприятия смогут познакомиться с двадцатилетней историей группы, представленной Яндекс Музыкой. Начало концерта запланировано на 21:00.

«Наше с Яндекс Музыкой прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний. Близкие люди соберутся на Плюс Даче и споют любимые песни вместе», — рассказал о закрытии программы лидер группы «Звери» Рома Билык.

По сложившейся за лето традиции, участники коллектива распишутся на большом зеркальном арт-объекте в центре Парка Горького. В память о вечере Яндекс Музыка подарит каждому подписчику Плюса эксклюзивный мерч с автографом Ромы Зверя.

Программа Яндекс Музыки стартовала в Парке Горького в начале июня. Летом на площадке уже выступили такие исполнители, как Алена Швец, Сюзанна, JEEMBO, Тося Чайкина, Эльдар Джарахов и другие. Попасть на Дачу могут подписчики Яндекс Плюса по предварительной регистрации. Те, у кого еще нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период.