Раскрыты подробности работы магазинов Zara в торговых центрах в Москве

«Известия»: торговые центры в Москве начали расторгать сотрудничество с магазинами Zara

Раскрыты подробности работы магазинов одежды и аксессуаров Zara, Bershka и Massimo Dutti в московских торговых центрах. Об этом сообщает издание «Известия».

По словам представителя торгового центра «Афимолл» (имя и фамилия неизвестны), ведущие торговые центры в Москве начали отказываться от сотрудничества с испанским ретейлером Inditex. «Контракт с ними мы разорвали досрочно несколько недель назад. У нас достаточно большой лист ожидания на аренду, мы не могли ждать, когда бренды определятся. Покупатели тоже не хотят видеть в торговых центрах закрытые витрины», — заявил он и добавил, что в «Афимолле» свободных площадей практически не осталось.

Согласно информации, владелец Inditex предложил сохранить места для магазинов сети до марта 2023 года. Однако, в свою очередь, вице-президент и управляющей центром «Афи рус» Цвия Левиев отметил, что желающих занять пустующие площади для аренды достаточно много.

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

При этом 14 июня стало известно, что российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara. Руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев рассказал о подлинности продукции, заявив, что она закупается напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов.