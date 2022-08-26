Неизвестные похитили москвичку во время прогулки и надругались над ней в лесу

В Москве 10 незнакомцев похитили женщину во время прогулки и надругались над ней в лесу

На востоке Москвы более 10 незнакомцев похитили женщину во время прогулки с подругой. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет РЕН ТВ.

Во время встречи с приятельницей к ней подъехали неизвестные, один из мужчин ударил москвичку по голове. Затем сообщники затолкали жертву в машину и отобрали у нее сумку с ключами от дома, банковскими картами, документами и двумя телефонами, после чего вывезли в Балашиху.

Злоумышленники припарковали авто в лесу, после чего заставили женщину раздеться, избили ее и заставили назвать пароли от приложений банков. Затем двое из похитителей надругались над ней и сняли все на телефон. Прекратив издевательства, сообщники выяснили, что дома у москвички хранятся деньги. После этого компания разделилась: часть сообщников поехала по адресу и забрала у похищенной 252 тысячи рублей наличными.

Затем сообщники бросили женщину одну в лесу. После этого она вышла к дому и вызвала такси. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личности преступников. Выяснилось, что один из них — брат подруги, с которой женщина гуляла.